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Ник Кирьос отказался от выступления на US Open и снова раскритиковал теннисное сообщество
Ник Кирьос отказался от выступления на US Open и снова раскритиковал теннисное сообществоАвстралиец Ник Кирьос записал обращение к теннисному сообществу, раскритиковав его за желание поскорее запустить турниры в условиях пандемии коронавируса. Теннисист объявил об отказе от участия в Открытом чемпионате США.

«Дорогой теннис. Давайте выдохнем и вспомним, что на самом деле важно здоровье и безопасность людей. Мы всегда можем восстановить спорт и экономику, однако вернуть утраченные жизни не сможем никогда.

Ничего не имею против того, что USTA проведёт US Open. Если игроки захотят ехать в Нью-Йорк, это тоже их решение.

Не хочу и чтобы люди продолжали терять работу. Сейчас говорю о работниках ресторанов, уборщиках… Именно им сейчас как никогда нужна работа.

Но теннисисты, вы все должны действовать в общих интересах. Нельзя танцевать на столах, летать за деньгами по всей Европе и пытаться заработать игрой на выставочных турнирах. Это и называется эгоизм. Подумайте о других. Хотя бы раз. Подумайте о том, что вирусу плевать на ваши деньги и рейтинговые очки. Поведите себя ответственно.

Тем игрокам, кто соблюдал правила и вел себя ответственно, желаю удачи. У меня нет к вам никаким претензий, играйте на свой риск.

В этом году я не сыграю на Открытом чемпионате США. Очень больно, что не смогу сыграть на одной из величайших спортивных арен — корте Артура Эша. Тем не менее пропущу соревнования ради тех, кто лишился жизней, ради тех, кто старается, ради всех вас.

Это моё решение, и оно может многим не понравиться. Но такова причина», — цитирует Кирьоса UNINTERRUPTED в своём «твиттере».
По материалам: Чемпионат
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