Даяна Ястремская представила свою вторую песню (Видео)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выложила на своей странице в «Инстаграме» отрывок из своей новой песни под названием «Любимый трек».«Когда я выпустила свою первую песню, «Тысячи меня», честно говоря, я думала что больше записывать не стану. Мне казалось это очень странным... но спустя время, после некоторых моментов, и эмоции?, я загорелась, и решила что будет новыи? трек!Я не стремлюсь стать крутым артистом... мне просто нравится петь, нравится вся эта атмосфера. На теннисном корте мне гораздо легче, чем быть в студии. Стать возле микрофона, и спеть - это такои? стресс для меня», - написала Ястремская.