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Даяна Ястремская представила свою вторую песню (Видео)
Украинская теннисистка Даяна Ястремская выложила на своей странице в «Инстаграме» отрывок из своей новой песни под названием «Любимый трек».

«Когда я выпустила свою первую песню, «Тысячи меня», честно говоря, я думала что больше записывать не стану. Мне казалось это очень странным... но спустя время, после некоторых моментов, и эмоции?, я загорелась, и решила что будет новыи? трек!

Я не стремлюсь стать крутым артистом... мне просто нравится петь, нравится вся эта атмосфера. На теннисном корте мне гораздо легче, чем быть в студии. Стать возле микрофона, и спеть - это такои? стресс для меня», - написала Ястремская.
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Ссылка на трек в шапке профиля ?????? Сегодня премьера моего нового трека « Любимыи? трек»?? Когда я выпустила свою первую песню, « Тысячи Меня», честно говоря, я думала что больше записывать не стану, мне казалось это очень странным... но спустя время, после некоторых моментов, и эмоции?, я загорелась, и решила что будет новыи? трек! Я не стремлюсь стать крутым артистом... мне просто нравится петь, нравится вся эта атмосфера)? На теннисном корте ?, мне гораздо легче, чем быть на студии, стать возле микрофона, и спеть, это такои? стресс для меня ?????Так, хочу сказать спасибо друзьям за терпение, которые присутствовали когда мы делали обложку,я вас люблю??? Спасибо @ledina.photo за оперативность, и классную работу ? И отдельное спасибо @raja_music7 ?, за твою поддержку, и помощь реализовать этот трек!!! Ладно, вы слушаи?те, а я буду готовиться к турниру ?? #Любимыи?Трек#премьера2020#премьера#DY#1.08.2020 Listen my track by link in my profile ?????? Today is the premiere of my new track, the "Favorite Track" ? ?To be honest, when I released my first song « Thousands of me» ?? I thought that I would not record any more, it seemed very strange to me ... but after a while, after some time, and enjoyed emotions, I caught fire, and decided that there would be a new track! ?? I do not strive to become a cool artist ... I just like to sing, I like this whole atmosphere ??? ) It's much easier for me on the tennis court ?, than being in the studio, standing near the microphone, and singing, it's such a stress for me ??? . Thank you for all my friends who attended when we did the cover, I love you for your patience ?? A big thanks to @ledina.photo for the photo? And a special thanks goes to @raja_music7 for his support and help to realize this track? #FavoriteTrack #premiere #premiere2020 #DY #1.08.2020

A post shared by Dayana Yastremska ? (@dayana_yastremskay) on


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