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Первая ракетка мира Барти отказалась от участия в US Open
Первая ракетка мира Барти отказалась от участия в US OpenПервая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти сообщила, что из-за опасений по поводу коронавируса не примет участия в US Open.

«Моя команда и я решили, что в этом году мы не поедем в США на Western и Southern Open и US Open. Мне нравятся оба события, поэтому это было трудное решение, но из-за COVID-19 всё ещё существуют значительные риски, и я не чувствую себя комфортно, ставя свою команду перед этим выбором. Я желаю USTA всего наилучшего на турнирах и с нетерпением жду возвращения в США в следующем году. Я приму решение об участии в Открытом чемпионате Франции и ближайших европейских турнирах WTA в ближайшие недели», — приводит слова Барти Heraldsun.

Из-за пандемии коронавируса проведение турниров ATP и WTA было приостановлено в марте и возобновится не раньше августа. Пока в Европе и США проходят только выставочные турниры.

По материалам: Чемпионат
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