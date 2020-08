Муратоглу: Нельзя превращать US Open в чемпионат США

Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, оценил трудности вокруг проведения US Open в этом году. В частности, он затронул тему карантина, в котором могут оказаться игроки после американского мэйджора.«Если будет введён карантин, это означает, что игроки не смогут выступить в Мадриде и Риме. Но если они не могут сыграть в Мадриде и Риме и должны попасть под карантин, то будут вынуждены просто сидеть дома две недели перед грунтовым турниром „Большого шлема“. Это звучит просто безумно, — цитирует Муратоглу Reuters. - Я вижу, что ситуация в Нью-Йорке улучшается. Но в то же время я думаю обо всех ограничениях в связи с переездами. В настоящий момент на многие вопросы нет ответов. Это ставит возможность проведения US Open под сомнение. Если USTA даст нужные ответы, хотя я понимаю, что это нелегко, то шансы на проведение турнира повысятся.А что насчёт южноамериканцев? Им уже разрешили путешествовать или нет? Что насчёт австралийцев? Нельзя превращать US Open в чемпионат США. Нам нужно знать».