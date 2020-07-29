Ястремская: У меня никогда не было романа с тренером

29-07-2020, 14:45 1 104 | Теннис

Украинская теннисистка Даяна Ястремская ответила, были ли у неё когда-либо отношения с тренером. В начале года в СМИ активно муссировалась информация о романе одесситки с наставником — Сашей Бажиным.



«К работе отношусь очень серьёзно, поэтому никогда не было никаких романов с людьми из моей команды. Даже симпании ни к кому не было.



Что касается Саши, он очень хороший тренер, но у нас только рабочие отношения. Какие бы там ни были видео, как бы мы ни проводили время, это всё неважно. Да, я провожу время с тренером, но это всё фан, ничего большего», — заявила Ястремская во время интервью на



20-летняя Ястремская — 25-я ракетка мира. В текущем сезоне она провела 15 матчей, в 10 из которых ей удалось одержать победу.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская ответила, были ли у неё когда-либо отношения с тренером. В начале года в СМИ активно муссировалась информация о романе одесситки с наставником — Сашей Бажиным.«К работе отношусь очень серьёзно, поэтому никогда не было никаких романов с людьми из моей команды. Даже симпании ни к кому не было.Что касается Саши, он очень хороший тренер, но у нас только рабочие отношения. Какие бы там ни были видео, как бы мы ни проводили время, это всё неважно. Да, я провожу время с тренером, но это всё фан, ничего большего», — заявила Ястремская во время интервью на YouTube-канале «От души в душу» 20-летняя Ястремская — 25-я ракетка мира. В текущем сезоне она провела 15 матчей, в 10 из которых ей удалось одержать победу.