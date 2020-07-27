Агнешка Радваньска стала мамой (Фото)

27-07-2020, 14:51 1 156 | Теннис





«Якуб уже с нами», — написал Целт в своём «твиттере».

Jakub jest ju? z nami ?????@ARadwanska ? pic.twitter.com/JK9ATPLMyN — Dawid Celt (@CeltDawid) July 27, 2020

Агнешка Радваньска является обладательницей 20 титулов WTA в одиночном разряде. В 2012 году она занимала вторую строчку в рейтинге WTA. Радваньска объявила о завершении профессиональной карьеры в конце 2018 года, причиной послужила хроническая травма стопы.



Бывшая вторая ракетка мира Агнешка Радваньска стала мамой. Об этом сообщил супруг бывшей польской теннисистки Давид Целт. У них родился сын, которого назвали Якуб«Якуб уже с нами», — написал Целт в своём «твиттере».Агнешка Радваньска является обладательницей 20 титулов WTA в одиночном разряде. В 2012 году она занимала вторую строчку в рейтинге WTA. Радваньска объявила о завершении профессиональной карьеры в конце 2018 года, причиной послужила хроническая травма стопы.