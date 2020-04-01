Турнир ATP в Вашингтоне отменён

Вчера, 17:12 178 | Теннис

Турнир ATP в Вашингтоне (США), который должен был стартовать 14 августа, отменён, сообщает New York Times.



По данным источника, это связано с ограничениями на международные перемещения и ситуацией с коронавирусом в США. Напомним, страны Евросоюза по-прежнему не открыли границы для США. Решение об отмене турнира было принято ещё вчера, 20 июля.



Напомним, из-за пандемии коронавируса ATP-тур был приостановлен в марте. Турнир в Вашингтоне должен был стать первым после возобновления сезона. После рестарта предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». В настоящий момент в Европе и США проходят только выставочные турниры. WTA-тур возобновится 3 августа на турнире в Палермо (Италия).

По материалам: Чемпионат