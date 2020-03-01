Леконт: «Большая тройка» — это поколение мутантов, они будто живут в другом мире

Анри Леконт и Новак Джокович. Фото: Facebook Анри Леконта

Финалист «Ролан Гаррос» — 1988 француз Анри Леконт поделился мнением об игроках «Большой тройки» — Новаке Джоковиче, Рафаэле Надале и Роджере Федерере.«Большая тройка» — это потрясающе, такого больше никогда не будет. Это поколение мутантов, они будто живут в другом мире. Когда они завершат карьеру, всё закончится. Зверев, Тим и другие уже стучат в дверь. Всё будет иначе. Эта волшебная эра закончится, и обязательно появится что-то ещё. Думаю, люди не осознают этого», — приводит слова Леконта Tennis World USA.Напомним, из-за пандемии коронавируса ATP-тур был приостановлен в марте и возобновится в августе. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».