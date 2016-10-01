Решение о проведении или отмене US Open примут в конце июля

Вчера, 10:54 559 | Теннис

Проведение Открытого чемпионата США в 2020 году по-прежнему под вопросом. Как сообщает Marca со ссылкой на Tennis Break News, решение о проведении или отмене US Open будет принято 29 июля.



Многие игроки сомневаются, что организаторы мэйджора смогут изолировать всех участников события и обезопасить их от заражения коронавирусом. Сообщалось о возможной отмене соревнований в Вашингтоне.



Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на женском турнире в Палермо (Италия). После возобновления соревнований предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». Матчи Открытого чемпионата США должны пройти с 31 августа по 13 сентября.





По материалам: Чемпионат