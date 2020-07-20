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Даяна Ястремская порадовала фанатов зажигательным танцем
Даяна Ястремская порадовала фанатов зажигательным танцем25-я ракетка мира Даяна Ястремская решила не отставать от мировых трендов и продолжает осваивать популярную социальную сеть под названием Tik Tok, где одесситка порадовала фанатов зажигательным танцем на фоне желтой BMW.

Видео можно посмотреть по ссылке ниже:
https://www.facebook.com/DayanaYastremskaTeam/videos/179425830244423/

Напомним, Ястремская возобновит сезон на турнире в Палермо (Италия), который пройдет с 3 по 9 августа. Ястремская посеяна под восьмым номером.
По материалам: Xsport
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