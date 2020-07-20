Даяна Ястремская порадовала фанатов зажигательным танцем

20-07-2020, 19:35 898 | Теннис

25-я ракетка мира Даяна Ястремская решила не отставать от мировых трендов и продолжает осваивать популярную социальную сеть под названием Tik Tok, где одесситка порадовала фанатов зажигательным танцем на фоне желтой BMW.



Видео можно посмотреть по ссылке ниже:

https://www.facebook.com/DayanaYastremskaTeam/videos/179425830244423/



Напомним, Ястремская возобновит сезон на турнире в Палермо (Италия), который пройдет с 3 по 9 августа. Ястремская посеяна под восьмым номером.

25-я ракетка мира Даяна Ястремская решила не отставать от мировых трендов и продолжает осваивать популярную социальную сеть под названием Tik Tok, где одесситка порадовала фанатов зажигательным танцем на фоне желтой BMW.Видео можно посмотреть по ссылке ниже:Напомним, Ястремская возобновит сезон на турнире в Палермо (Италия), который пройдет с 3 по 9 августа. Ястремская посеяна под восьмым номером.

По материалам: Xsport