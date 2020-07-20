Крис Эверт: Не понимаю, зачем Надалю играть на US Open

Экс-первая ракетка мира Крис Эверт поделилась ожиданиями от грядущего Открытого первенства США.«Если честно, я не понимаю, зачем Рафе Надалю лететь в США, где он может получить травму - цитирует Эверт Ubi Tennis. - Он может остаться в Европе и работать на грунте.А вот насчёт Джоковича я не уверена. Если он хочет побить рекорд Федерера, ему нужно использовать все шансы. Почему бы не выиграть US Open?»