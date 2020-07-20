Бачински: Джоковича не любят потому, что он противоречит сам себе

20-07-2020, 13:07 281 | Теннис

Швейцарская теннисистка Тимея Бачински поделилась мнением о первой ракетке мира Новаке Джоковиче.



«Однажды



13-14 и 20-21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Джоковича Adria Tour. О вспышке коронавируса на турнире стало известно перед финальным матчем в Хорватии. Среди заражённых оказались болгарин Григор Димитров, хорват Борна Чорич, серб Виктор Троицки и его беременная жена, сам Джокович и его жена, а также нескольких тренеров.



Дед Джоковича: Новак нервирует Надаля, Федерера и ещё 20 человек, которые позади него Швейцарская теннисистка Тимея Бачински поделилась мнением о первой ракетке мира Новаке Джоковиче.«Однажды Новак Джокович высказал сомнения по поводу возобновления сезона, а потом устроил выставочный турнир с забитыми трибунами и сопутствующими мероприятиями. У меня сложилось впечатление, что та нелюбовь, которой он подвергается, исходит из факта, что люди видят эти противоречия», — приводит слова Бачински Sportskeeda.13-14 и 20-21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Джоковича Adria Tour. О вспышке коронавируса на турнире стало известно перед финальным матчем в Хорватии. Среди заражённых оказались болгарин Григор Димитров, хорват Борна Чорич, серб Виктор Троицки и его беременная жена, сам Джокович и его жена, а также нескольких тренеров.

По материалам: Чемпионат