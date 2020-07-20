Берлин. Свитолина проиграла Петкрвич: обзор матча за 3-е место (видео)

20-07-2020, 12:38 899 | Теннис / Видео

Пятая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина, в матча за третье место на выставочном хардовом турнире bett1ACES в Берлине уступила представительнице Германии Андрее Петкович, занимающей в рейтинге WTA 87-е место, со счетом 4:6, 6:7(1).



