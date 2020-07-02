Премьер-министр Сербии: Пускай будут обвинять меня, а Джоковича оставят в покое





«Было бы прекрасно, если бы все переключились с обвинениями на меня, премьер-министра, и оставили Новака Джоковича в покое. Это наша вина, мы ослабили меры предосторожности. Если бы мы этого не сделали, турнир бы не состоялся. Хуже всего то, что найдётся 1001 человек, которые будут, сидя дома, винить Джоковича за то, что он сделал. Он хотел сделать что-то хорошее не только для Сербии, но и для всех балканских стран — отложить в сторону политику, помочь молодым теннисистам и заработать деньги для гуманитарных целей. Было это вовремя или нет, мы не узнаем», — приводит слова Брнабич Sportskeeda.



О вспышке коронавируса на Adria Tour стало известно перед финальным матчем в Хорватии. Среди заражённых оказались болгарин Григор Димитров, хорват Борна Чорич, серб Виктор Троицки и его беременная жена, сам Джокович и его жена, а также нескольких тренеров.



Премьер-министр Сербии Ана Брнабич прокомментировала вспышку коронавируса на турнире Новака Джоковича «Было бы прекрасно, если бы все переключились с обвинениями на меня, премьер-министра, и оставили Новака Джоковича в покое. Это наша вина, мы ослабили меры предосторожности. Если бы мы этого не сделали, турнир бы не состоялся. Хуже всего то, что найдётся 1001 человек, которые будут, сидя дома, винить Джоковича за то, что он сделал. Он хотел сделать что-то хорошее не только для Сербии, но и для всех балканских стран — отложить в сторону политику, помочь молодым теннисистам и заработать деньги для гуманитарных целей. Было это вовремя или нет, мы не узнаем», — приводит слова Брнабич Sportskeeda.О вспышке коронавируса на Adria Tour стало известно перед финальным матчем в Хорватии. Среди заражённых оказались болгарин Григор Димитров, хорват Борна Чорич, серб Виктор Троицки и его беременная жена, сам Джокович и его жена, а также нескольких тренеров.

По материалам: Чемпионат