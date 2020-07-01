На турнире в Германии, где выступят Кирьос, Зверев и Свитолина, будут присутствовать зрители

Власти Берлина (Германия) дали разрешение на присутствие зрителей во время выставочного турнира, который пройдёт с 13 по 19 июля. Об этом сообщает Yahoo Sports.



Сообщается, что соревнования станут первым немецким спортивным мероприятием в период пандемии коронавируса, на трибунах которого будут находиться болельщики. Невзирая на это, организаторы будут строго следить за социальным дистанцированием — на двух стадионах будет разрешено находиться не более 800 зрителям, многие места останутся свободными.



На соревнованиях в Берлине планируют выступить Ник Кирьос, Александр Зверев, Янник Синнер, Ян-Леннард Штруфф, Элина Свитолина, Кики Бертенс, Петра Квитова, Каролин Гарсия и другие известные теннисисты.

