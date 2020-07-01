Муратоглу: Не представляю, как US Open может состояться, учитывая происходящее в США

Известный тренер Патрик Муратоглу прокомментировал ситуацию с Открытым чемпионатом США, который планируется провести в Нью-Йорке (США) с 31 августа по 13 сентября.«Учитывая, что сейчас происходит в США, в том числе рост количества заражённых, я не представляю, как турнир может состояться, — приводит слова Муратоглу Sky Sports. - Организаторы пытаются сделать так, чтобы он состоялся, и со стороны они выглядят слегка сумасшедшими. Не знаю, хорошая ли это идея. Я бы не говорил так, если бы ситуация была более стабильной. Например, как в Европе. Но Европа — это другая история, а в США, особенно в Нью-Йорке, число заражённых невероятно растёт. Не знаю, насколько это целесообразно и не решат ли власти Нью-Йорка отметить турнир в последний момент».