Россет: Джоковича раздражает популярность Федерера и Надаля





«Джокович — противоречивая личность. Что бы он ни сказал, это ставится под сомнение, — приводит слова Россета Bluewin. - Я не осуждаю его, потому что у каждого свои убеждения и мотивы. Но в целом Джокович остаётся загадкой.



Высказывания его отца о других теннисистах я считаю неприемлемыми. Даже если ты любишь сына больше всего на свете, так говорить нельзя. Это просто глупо. Если бы мой отец говорил подобные вещи, я бы ударил ему по лицу. Заявления его отца и провал Adria Tour плохо влияют на имидж тенниса.



Теннисная публика испытывает неприязнь к Джоковичу. Ему сложно соревноваться в популярности с

Бывшая 10-я ракетка мира швейцарец Марк Россет поделился мнением о сербском теннисисте Новаке Джоковиче.«Джокович — противоречивая личность. Что бы он ни сказал, это ставится под сомнение, — приводит слова Россета Bluewin. - Я не осуждаю его, потому что у каждого свои убеждения и мотивы. Но в целом Джокович остаётся загадкой.Высказывания его отца о других теннисистах я считаю неприемлемыми. Даже если ты любишь сына больше всего на свете, так говорить нельзя. Это просто глупо. Если бы мой отец говорил подобные вещи, я бы ударил ему по лицу. Заявления его отца и провал Adria Tour плохо влияют на имидж тенниса.Теннисная публика испытывает неприязнь к Джоковичу. Ему сложно соревноваться в популярности с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем. Понимаю, его это раздражает. Он первая ракетка мира и отличный игрок, но Федерер и Надаль — легенды».