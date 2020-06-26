Финалы Кубка Дэвиса и Кубка Федерации перенесли на 2021 год

Финальные стадии Кубка Дэвиса и Кубка Федерации перенесены на 2021 год, сообщают организаторы турниров. Перенос связан с пандемией коронавируса.



Финал Кубка Дэвиса должен был проходить в Мадриде (Испания) с 23 по 29 ноября. Финальная стадия Кубка Федерации была запланирована на 14-19 апреля. Её должен был принять Будапешт (Венгрия).



Теперь Кубок Дэвиса перенесён на 22-28 ноября 2021 года, а Кубок Федерации — на 13-18 апреля 2021 года.



В настоящее время турниры ATP и WTA не проводятся из-за пандемии коронавируса. Тур возобновится не раньше августа.

