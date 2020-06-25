Турнир, где сыграет Свитолина, пройдет со зрителями

Выставочный турнир в Берлине, где сыграет украинка Элина Свитолина, может состояться со зрителями. По словам директора турнира Барбары Риттнер, на турнире будут строгие правила в отношении соблюдения гигиены.«На турнире будут строгие правила по вопросам гигиены. Мы будем согласовывать это с местными властями. Когда турнир будет проходить на кортах «Rot-Wei?», там будет около 1000 зрителей, а на корте в «Tempelhof» – около 300. Очень важно тщательно соблюдать все эти правила и заранее протестировать участников. Это будет одним из обязательных требований для игроков. Мы будем уважительно относиться к ситуации и правилам, мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.В какой степени текущие события могут повлиять или даже поставить под угрозу проведение соревнований в Берлине? Я не могу судить об этом в нынешней ситуации. Но одно можно сказать наверняка: в списке наших участников есть Доминик Тим и Александр Зверев, два участника Adria Tour, тесты которых, к счастью, дали отрицательный результат, иначе сейчас обстоятельства, конечно, были бы другими.Независимо от событий на Adria Tour мы также можем в любое время получить сообщение о том, что наш участник заразился и не может участвовать. Мы можем только гарантировать, что строгие требования соблюдаются на турнире настолько четко, насколько это возможно. Таким образом, все будут уверены, что ничего не будет угрожать дальнейшему планированию сезона».