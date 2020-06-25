Кирстен Флипкенс: Мне одной кажется безумием проведение US Open?

Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс прокомментировала решение организаторов US Open провести турнир в ранее запланированные сроки.



«Только я считаю проведение Открытого чемпионата США безумием? Спортсмены сдают положительные тесты на коронавирус.

Выходит, что если на US Open кто-то один заболеет, мы все должны будем уйти на двухнедельный карантин и только тогда соревнования отменят?» - написала Флипкенс в своём Twitter. Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс прокомментировала решение организаторов US Open провести турнир в ранее запланированные сроки.«Только я считаю проведение Открытого чемпионата США безумием? Спортсмены сдают положительные тесты на коронавирус.Выходит, что если на US Open кто-то один заболеет, мы все должны будем уйти на двухнедельный карантин и только тогда соревнования отменят?» - написала Флипкенс в своём Twitter.