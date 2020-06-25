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Кирстен Флипкенс: Мне одной кажется безумием проведение US Open?
Кирстен Флипкенс: Мне одной кажется безумием проведение US Open?Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс прокомментировала решение организаторов US Open провести турнир в ранее запланированные сроки.

«Только я считаю проведение Открытого чемпионата США безумием? Спортсмены сдают положительные тесты на коронавирус.
Выходит, что если на US Open кто-то один заболеет, мы все должны будем уйти на двухнедельный карантин и только тогда соревнования отменят?» - написала Флипкенс в своём Twitter.
По материалам: GoTennis.ru
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