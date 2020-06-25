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Менеджер Доминика Тима: Только Джокович должен приносить извинения
Менеджер Доминика Тима: Только Джокович должен приносить извиненияХервиг Страка - менеджер австрийского теннисиста Доминика Тима - прокомментировал вспышку коронавируса на турнире в Задаре (Хорватия), который организовал серб Новак Джокович.

«Сейчас очевидно, что эта затея была глупой, - приводит слова Страки Der Standard. - Даже несмотря на все разрешения, которые дала принимающая сторона. Всем ясно, насколько это большая глупость. Никакие извинения уже не помогут.

При этом, приносить извинения должен только Джокович, он всё это организовал. Остальные игроки просто приняли его приглашение.

Я просил, чтобы мне показали медицинский протокол. За два дня до соревнований мне сказали, что на трибунах будет не более тысячи человек, что все будут соблюдать дистанцию. На деле же ничего не соблюдалось. Это меня взбесило.

Adria Tour - турнир с очень странной организацией. Участники приехали туда только ради Новака. Он им постоянно звонил. Менеджер не может контролировать отношения и дружбу игроков. Если звонят Роджер или Рафа, ты не можешь отказать».

По материалам: GoTennis.ru
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