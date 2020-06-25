Директор хорватского турнира: На Adria Tour даже не было антисептика на входе





«Организация была просто ужасной. Не соблюдались никакие меры по борьбе с пандемией. В первый день на входе даже не было антисептика для обработки рук!



Сложилась ужасная ситуация. Турнир в Задаре был обречён на провал, ведь все наплевали на правила. Турнир организовали некомпетентные люди, хотя у нас в стране есть и профессионалы. Руководству федерации стоит уйти в отставку.



Все хотели красоваться рядом с Джоковичем. Никто не думал об организации турнира», — цитирует Лукаса Vecernji List.



Adria Tour состоял из серии выставочных матчей в нескольких балканских странах. Организаторам не удалось довести до конца этап в Хорватии. В финале должны были сыграть россиянин Андрей Рублёв и Джокович. Финал отменили после того, как тест Димитрова дал положительный результат. Вскоре стало известно, что коронавирусом также заразились Джокович, хорват Борна Чорич и серб Виктор Троицки, а также его беременная супруга. Директор турнира WTA в городе Бол (Хорватия) Феликс Лукас призвал руководство Федерации тенниса Хорватии уйти в отставку. Лукас раскритиковал чиновников за плохую организацию выставочного турнира Adria Tour в Задаре. На турнире, организованном сербом Новаком Джоковичем , коронавирусом заразились сразу несколько участников, включая саму первую ракетку мира.«Организация была просто ужасной. Не соблюдались никакие меры по борьбе с пандемией. В первый день на входе даже не было антисептика для обработки рук!Сложилась ужасная ситуация. Турнир в Задаре был обречён на провал, ведь все наплевали на правила. Турнир организовали некомпетентные люди, хотя у нас в стране есть и профессионалы. Руководству федерации стоит уйти в отставку.Все хотели красоваться рядом с Джоковичем. Никто не думал об организации турнира», — цитирует Лукаса Vecernji List.Adria Tour состоял из серии выставочных матчей в нескольких балканских странах. Организаторам не удалось довести до конца этап в Хорватии. В финале должны были сыграть россиянин Андрей Рублёв и Джокович. Финал отменили после того, как тест Димитрова дал положительный результат. Вскоре стало известно, что коронавирусом также заразились Джокович, хорват Борна Чорич и серб Виктор Троицки, а также его беременная супруга.