Новак Джокович: Мы все хотим определённости

Сербский теннисист



«Для нас, игроков, важно иметь чёткое представление о календаре. Официально, дата возобновления сезона - это 13 июля, но многие говорят, что это будет сделать тяжело. Я должен поддерживать форму и хочу понимать, на что могу рассчитывать.



Я каждый день тренируюсь в зале, бегаю, играю с детьми и это тоже нагрузка. В начале я ощущал небольшое опустошение и был в растерянности, мне не хватало ясности. Я общался с командой, старался заниматься каждый день, даже если и не следовал рекомендациям в полную силу», - цитирует Новака Sky Sport.



«Пока у нас есть конкретная дата, но в Канаде уже отменили женский турнир, хотя мужские соревнования не отменены. Нам нужно посмотреть, как ситуация будет развиваться в США, потому что нам нужно отправляться туда в августе.



Если риск не будет слишком велик, мы сможем продолжить выступать. Также есть такой вариант, при котором из-за отмены всех турниров в Америке мы вернёмся на корты осенью уже на грунте, возможно, через 2-3 месяца всё таки сыграем в Риме», - добавил Джокович. Сербский теннисист Новак Джокович выразил мнение о том, когда сезон может возобновиться.«Для нас, игроков, важно иметь чёткое представление о календаре. Официально, дата возобновления сезона - это 13 июля, но многие говорят, что это будет сделать тяжело. Я должен поддерживать форму и хочу понимать, на что могу рассчитывать.Я каждый день тренируюсь в зале, бегаю, играю с детьми и это тоже нагрузка. В начале я ощущал небольшое опустошение и был в растерянности, мне не хватало ясности. Я общался с командой, старался заниматься каждый день, даже если и не следовал рекомендациям в полную силу», - цитирует Новака Sky Sport.«Пока у нас есть конкретная дата, но в Канаде уже отменили женский турнир, хотя мужские соревнования не отменены. Нам нужно посмотреть, как ситуация будет развиваться в США, потому что нам нужно отправляться туда в августе.Если риск не будет слишком велик, мы сможем продолжить выступать. Также есть такой вариант, при котором из-за отмены всех турниров в Америке мы вернёмся на корты осенью уже на грунте, возможно, через 2-3 месяца всё таки сыграем в Риме», - добавил Джокович.