Руководители АТР и WTA поддержали предложение Федерера об объединении тура





Глава ATP Андреа Гауденци сказал, что нынешний кризис — это возможность создать единую структуру, чтобы максимизировать преимущества для болельщиков и увеличить конкурентоспособность тенниса в противостоянии с другими спортивными и развлекательными соревнованиями.



«Недавнее сотрудничество между руководством наших организаций только укрепило мою уверенность в том, что единый вид спорта — это верный способ максимизировать наш потенциал и оптимально представить его для зрителей на трибунах, в телевизионных трансляциях и в интернете.



В связи с этим поддерживаю мнение игроков. Теннис всегда в авангарде, когда речь заходит об объединении мужчин и женщин на крупных турнирах — это одна из наших сильных сторон, отличающая нас от многих других видов спорта. Мы с нетерпением ожидаем продолжения сотрудничества и обсуждений с WTA и другими заинтересованными сторонами по всем аспектам нашего бизнеса», — приводит слова Гауденци Tennis World USA.



Глава WTA Стив Саймон заявил, что рад регулярным контактам с АТР в последние недели.



«Давно говорил, что мы сделаем наш спорт лучше, если будем работать вместе, и последние недели подтвердили этот факт», — сказал Саймон. Руководители Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) поддержали предложение швейцарца Роджера Федерера о слиянии ATP и WTA в одну организацию для совместной борьбы с текущим кризисом, вызванным пандемией коронавируса, а в дальнейшем для успешного выхода из него.Глава ATP Андреа Гауденци сказал, что нынешний кризис — это возможность создать единую структуру, чтобы максимизировать преимущества для болельщиков и увеличить конкурентоспособность тенниса в противостоянии с другими спортивными и развлекательными соревнованиями.«Недавнее сотрудничество между руководством наших организаций только укрепило мою уверенность в том, что единый вид спорта — это верный способ максимизировать наш потенциал и оптимально представить его для зрителей на трибунах, в телевизионных трансляциях и в интернете.В связи с этим поддерживаю мнение игроков. Теннис всегда в авангарде, когда речь заходит об объединении мужчин и женщин на крупных турнирах — это одна из наших сильных сторон, отличающая нас от многих других видов спорта. Мы с нетерпением ожидаем продолжения сотрудничества и обсуждений с WTA и другими заинтересованными сторонами по всем аспектам нашего бизнеса», — приводит слова Гауденци Tennis World USA.Глава WTA Стив Саймон заявил, что рад регулярным контактам с АТР в последние недели.«Давно говорил, что мы сделаем наш спорт лучше, если будем работать вместе, и последние недели подтвердили этот факт», — сказал Саймон.