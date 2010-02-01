Роджера Федерера признали чемпионом чемпионов ITF





Помимо Федерера на титул претендовали теннисисты и теннисистки, которые с 1976 года признавались чемпионами мира по версии ITF.



Федерер в голосовании победил Энди Маррея, Ллейтона Хьюитта, Петру Квитову, Мартину Навратилову и Штеффи Граф.



В настоящее время теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что турниры возобновятся не раньше середины июля.



Швейцарский теннисист Роджер Федерер был признан чемпионом чемпионов Международной теннисной федерации (ITF). Победитель соревнования определялся с помощью голосования, конкурс проходил в формате виртуального турнира.Помимо Федерера на титул претендовали теннисисты и теннисистки, которые с 1976 года признавались чемпионами мира по версии ITF.Федерер в голосовании победил Энди Маррея, Ллейтона Хьюитта, Петру Квитову, Мартину Навратилову и Штеффи Граф.В настоящее время теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что турниры возобновятся не раньше середины июля.