Свитолина проиграла Конте и завершила выступление на виртуальном турнире Madrid Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла британке Йоханне Конте в матче группового тура турнира Mutua Madrid Open Virtual Pro.



Встреча завершилась со счетом 2:4.



Ранее Элина потерпела поражение в виртуальном поединке от белоруски Виктории Азаренко (1:3) и уступила румынке Соране Кырсте (2:4).



Таким образом, в четвертьфинал соревнований из этой группы вышли Сорана Кырстя и Йоханна Конта.

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