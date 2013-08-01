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Свитолина проиграла Конте и завершила выступление на виртуальном турнире Madrid Open
Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла британке Йоханне Конте в матче группового тура турнира Mutua Madrid Open Virtual Pro.

Встреча завершилась со счетом 2:4.

Ранее Элина потерпела поражение в виртуальном поединке от белоруски Виктории Азаренко (1:3) и уступила румынке  Соране Кырсте (2:4).

Таким образом, в четвертьфинал соревнований из этой группы вышли Сорана Кырстя и Йоханна Конта.
[media=https://twitter.com/MutuaMadridOpen/status/1255216497666011142/photo/1]

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