Илья Марченко ответил Тиму, который негативно отозвался о низкорейтинговых игроках

Украинский теннисист Илья Марченко, занимающий 200-е место в рейтинге ATP, ответил австрийцу Доминику Тиму, который ранее заявил, что не планирует помогать низкорейтинговым игрокам.«В любом случае, я думаю, нам нужно исправить систему, а не заниматься благотворительностью. Игроки должны получать то, что они заслуживают. А мы заслуживаем гораздо больше, чем получаем сейчас. У низкорейтинговых игроков нет спонсоров, на их матчи не ходят зрители, но без них теннис бы не существовал», — написал Марченко в своём «твиттере».