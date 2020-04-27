Рафаэль Надаль - о пандемии: Надеюсь, всё это продлится месяцы, а не годы

Испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями по поводу сроков окончания пандемии коронавируса.



«Я довольно пессимистично настроен по поводу возобновления сезона, - приводит слова Надаля First Post. - Будучи теннисистом, тебе приходится постоянно путешествовать, останавливаться в отелях, ездить из страны в страну.



Даже если мы будем играть без зрителей, проведение турнира требует участия большого количества людей, и это нельзя игнорировать. На международном уровне это серьёзная проблема.



Надеюсь, всё это продлится месяцы, ане годы, потому что это также вопрос экономики. Многие люди потеряют работу, немало погибнет».

Испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями по поводу сроков окончания пандемии коронавируса.«Я довольно пессимистично настроен по поводу возобновления сезона, - приводит слова Надаля First Post. - Будучи теннисистом, тебе приходится постоянно путешествовать, останавливаться в отелях, ездить из страны в страну.Даже если мы будем играть без зрителей, проведение турнира требует участия большого количества людей, и это нельзя игнорировать. На международном уровне это серьёзная проблема.Надеюсь, всё это продлится месяцы, ане годы, потому что это также вопрос экономики. Многие люди потеряют работу, немало погибнет».