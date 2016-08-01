Все турниры АТР, WTA и ITF отменены до 3 августа

До 3 августа не состоится ни одного теннисного турнира из-за пандемии коронавируса, сообщает Marca.



По информации источника, руководящие органы Туров решили, что предыдущая дата возобновления сезона - 13 июля - была выбрана неудачно. ATP, WTA и ITF планируют отменить все турниры до 3 августа.



Турнир в Вашингтоне (2-9 августа) и турнир в Торонто (10-16 августа) тоже планируют отменить, но точной информации об этом пока нет. По словам издания, дата 3 августа назначена официально, по-видимому, турниров не будет до осени.

