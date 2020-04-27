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Грег Руседски: Пауза в теннисе из-за коронавируса — хорошая новость для Маррея
Грег Руседски: Пауза в теннисе из-за коронавируса — хорошая новость для МарреяБывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски поделился мнением о соотечественнике, Энди Маррее, который продолжает восстанавливаться после очередной травмы.

«Хорошая новость для Энди в том, что в период карантина он отдыхает и восстанавливается. У него есть время вернуть тело в норму.

Как бы то ни было, бороться каждую неделю с игроками калибра Федерера, Надаля, Джоковича, Циципаса будет сложно в любом случае. Но он сможет выдавать хорошие отрезки и даже выигрывать турниры.

Победа на ТБШ? Семь пятисетовых матчей — это значительно сложнее. Возможно, он сможет пробиться в четвёртый раунд, четвертьфинал. Учитывая его операции, победа на мэйджоре видится невыполнимой задачей», — цитирует Руседски Reuters.

Напомним, теннисный сезон приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
По материалам: Чемпионат.com
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