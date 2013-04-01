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Действующий чемпион «Ролан Гаррос» теперь работает в супермаркете
Немецкий теннисист Кевин Кравьец рассказал о том, чем занимается в период пандемии.

«Уже несколько недель работаю в супермаркете. Заработал 450 евро. Расставляю товар по полкам, сортирую пустые коробки. Неделю назад обрабатывал тележки дезинфицирующим раствором», - приводит слова Кравьеца Spiegel.

Напомним, что Кравьец в паре со своим соотечественником Андреасом Мьесом является действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции в парном разряде.
По материалам: GoTennis.ru
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