Действующий чемпион «Ролан Гаррос» теперь работает в супермаркете

Немецкий теннисист Кевин Кравьец рассказал о том, чем занимается в период пандемии.



«Уже несколько недель работаю в супермаркете. Заработал 450 евро. Расставляю товар по полкам, сортирую пустые коробки. Неделю назад обрабатывал тележки дезинфицирующим раствором», - приводит слова Кравьеца Spiegel.



Напомним, что Кравьец в паре со своим соотечественником Андреасом Мьесом является действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции в парном разряде.

