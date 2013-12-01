Борис Беккер: Может сложиться ситуация, когда теннисистам придётся искать другую работу

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер прокомментировал возможность проведения турниров без зрителей.«Большинству игроков, которые не входят в Топ-50, нужна еженедельная оплата труда, - отметил Беккер во время прямого эфира в Instagram. - В течение 30 лет АТР, WTA и ITF не могли договориться. Они беспокоились исключительно о собственных турнирах. Но сейчас все находятся в равных условиях и борются за выживание. Мне кажется, это уникальный шанс для того, чтобы объединиться.Теннис - один из немногих видов спорта, который можно проводить без зрителей. Это не идеально, но большинство теннисистов должны зарабатывать на жизнь. Если всё будет отменено в течение следующих нескольких месяцев, половина игроков будет вынуждена искать другую работу».