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Маррей предложил поддерживать низкорейтинговых игроков за счёт призовых фондов ТБШ
Маррей предложил поддерживать низкорейтинговых игроков за счёт призовых фондов ТБШБывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей считает, что призовой фонд турниров «Большого шлема» можно распределять таким образом, чтобы помогать игрокам с низким рейтингом. Именно они в первую очередь пострадали из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса. Не имея спонсорских контрактов, они лишились заработка.

«Для игроков, занимающих 250–300-е места в рейтинге, ситуация будет очень сложной. В последние годы система немного улучшилась, но, наверное, этого недостаточно. , — цитирует Маррея CNN. - Иногда, смотря на чек победителя турнира «Большого шлема», думаешь, что эти деньги можно было использовать лучше. Не знаю точной суммы, но там около $ 4 млн. Возможно, деньги стоит более активно распределять среди участников квалификаций и первых раундов».
По материалам: Чемпионат.com
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