Энди Маррей: Теннис станет последним видом спорта, который вернётся к своему привычному виду

Экс первая ракетка мира из Великобритании Энди Маррей дал свой прогноз относительно того, когда теннисисты снова смогут вернуться на корт. Напомним, на сегодняшний день сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.«Предположим, что в сентябре дела в Европе наладятся и организаторы будут готовы провести „Ролан Гаррос“. В это же время в условной ЮАР может продолжаться эпидемия и правительство Франции не будет принимать оттуда самолёты. Что мы имеем? Турнир лишается ряда игроков, которые на тот момент находились в ЮАР, и как следствие проигрывает в зрелищности и продажах.Всё это наводит на мысли о том, что теннис станет последним видом спорта, который вернётся к своему привычному виду и расписанию», — цитирует Маррея CNN.Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,6 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 184 тыс. смертей. Излечилось более 721 тыс. человек.