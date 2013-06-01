Джокович: Надаль ментально сильнее Федерера

Сербский теннисист



«Если вести речь о ментальной силе, нет никого лучше Рафы, — цитирует Джоковича Tennis World USA. - На протяжении многих лет мы видели, как он несколько раз возвращался после травм. Возможно, у него было столько травм, сколько не было ни у кого другого в туре. А он оправился от всех повреждений.



Когда выходишь с ним на корт, смотришь, как он прыгает, то понимаешь, что впереди встреча с гладиатором, понимаешь, что предстоит встреча с ментальным гигантом. Ментально он даже сильнее, чем Федерер».

Сербский теннисист Новак Джокович дал характеристику своим многолетним соперникам испанцу Рафаэлю Надалю и швейцарцу Роджеру Федереру . По мнению серба, у Надаля есть преимущество перед Федерером в том, что касается психологии.«Если вести речь о ментальной силе, нет никого лучше Рафы, — цитирует Джоковича Tennis World USA. - На протяжении многих лет мы видели, как он несколько раз возвращался после травм. Возможно, у него было столько травм, сколько не было ни у кого другого в туре. А он оправился от всех повреждений.Когда выходишь с ним на корт, смотришь, как он прыгает, то понимаешь, что впереди встреча с гладиатором, понимаешь, что предстоит встреча с ментальным гигантом. Ментально он даже сильнее, чем Федерер».