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Джокович порассуждал, почему фанаты любят Федерера и Надаля
Джокович порассуждал, почему фанаты любят Федерера и НадаляПервая ракетка мира Новак Джокович провел прямой эфир в Instagram со швейцарцем Стэном Вавринкой.

Во время разговора сербский теннисист попытался объяснить, почему, когда он играет с Роджером Федерером или Рафаэлем Надалем, большинство фанатов болеет за его именитых оппонентов.

«Я не против, когда болеют за моего соперника: да, в молодости меня это задевало, думал, что это несправедливо... К слову, на прошлогоднем Уимблдоне большинство фанатов поддерживало Роджера. И это нормально. Он великий чемпион и очень популярен. Я и не рассчитываю на поддержку публики, когда играю с ним. Такая же ситуация и с Рафой.

Я не делаю что-то такое, что отталкивает от меня поклонников. Скорее, дело в том, что Федерер и Надаль — великие, харизматичные теннисисты. С одной стороны, мне повезло играть с ними в одну эпоху, с другой — не очень», — признался Джокович.

18 марта ассоциации АТР и WTA приняли решение приостановить все теннисные турниры до 7 июня. Позже паузу в сезоне продлили до 13 июля.
По материалам: Чемпионат.com
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