Новак Джокович: Трудно заставить теннисистов отдать деньги другим людям

Сербский теннисист и президент Совета игроков АТР



«Игроки в индивидуальном порядке могут сделать такой взнос, какой захотят, - цитирует Новака Open Court. - Ранее я говорил с



Мне кажется, что игроки должны проявить свою солидарность, показать, что они могут объединяться в такие моменты, продемонстрировать игрокам с низким рейтингом, что мы о них не забываем, что они есть, что они существуют. Я думаю, что мы еще не до конца понимаем, насколько большие трудности испытывают игроки, которые находятся на позициях 250-300 в рейтинга и до 1000. К слову, я получил много положительных откликов, писем с благодарностью от многих низкорейтинговых игроков. Но, очевидно, что это не только моя инициатива». Сербский теннисист и президент Совета игроков АТР Новак Джокович рассказал о помощи низкорейтинговым игрокам.«Игроки в индивидуальном порядке могут сделать такой взнос, какой захотят, - цитирует Новака Open Court. - Ранее я говорил с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем и постарался предложить финансовую модель, свое предложение, сколько каждый игрок, в зависимости от своего рейтинга, может пожертвовать в фонд помощи. Но заставить игроков отдавать деньги - это трудно, независимо от их рейтинга. Поэтому я понимаю, что существуют разные мнения. Я приглашаю всех, кто любит теннис, кто хочет, чтобы теннис выжил как спорт, сделать свой взнос.Мне кажется, что игроки должны проявить свою солидарность, показать, что они могут объединяться в такие моменты, продемонстрировать игрокам с низким рейтингом, что мы о них не забываем, что они есть, что они существуют. Я думаю, что мы еще не до конца понимаем, насколько большие трудности испытывают игроки, которые находятся на позициях 250-300 в рейтинга и до 1000. К слову, я получил много положительных откликов, писем с благодарностью от многих низкорейтинговых игроков. Но, очевидно, что это не только моя инициатива».