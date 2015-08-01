Белинда Бенчич: Мне не важно, на каком корте играть, - настоящем или виртуальном

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич поделилась ожиданиями от участия в киберспортивном турнире Mutua Madrid Open Virtual Pro.



«Для меня не имеет значения, на каком корте играть, - настоящем или виртуальном. Мне нравится всё, что связано с теннисом и соревнованиями», - приводит слова Бенчич пресс-служба турнира в Мадриде.



Элина Свитолина: Призовой фонд виртуального турнира в Мадриде очень мотивирует Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич поделилась ожиданиями от участия в киберспортивном турнире Mutua Madrid Open Virtual Pro.«Для меня не имеет значения, на каком корте играть, - настоящем или виртуальном. Мне нравится всё, что связано с теннисом и соревнованиями», - приводит слова Бенчич пресс-служба турнира в Мадриде.