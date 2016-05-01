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Элина Свитолина: Не думаю, что в этом году Итоговый турнир состоится
Элина Свитолина: Не думаю, что в этом году Итоговый турнир состоитсяИз-за пандемии коронавируса теннисный сезон находится на паузе минимум до 13 июля, однако Свитолина считает, что соревнования возобновятся только ближе к середине осени.

Элина Свитолина: «Возможно, в этом году мы ещё сыграем в теннис, но после сентября. Все страны по-разному вводят у себя карантин, поэтому из-за этого всё затянется на очень долго, как мне кажется. До октября, может быть.

Китай уже более-менее очухался. Может, там нам предложат играть. Но не знаю, захочу ли я туда ехать в ближайшие два года, потому что эта ситуация подкосила всех китайцев. И не думаю, что наше здоровье будут подвергать опасности, если всё-таки там будет не чистая ситуация и будет проходить Итоговый турнир.

Вообще я не думаю, что он будет проходить в этом году. Очень много месяцев будет пропущено и не понятно, кто и по каким критериям будет квалифицироваться. Итоговый турнир может вообще не пройти».

Напомним, что Элина в 2018 году стала чемпионкой WTA Finals в Сингапуре, победив американку Слоан Стивенс, а в предыдущем сезоне уступила в финале австралийке Эшли Барти.

По материалам: Большой теннис Украины
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