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Энди Роддик: Подача Федерера - это гибрид между подачами Сампраса и Агасси
Энди Роддик: Подача Федерера - это гибрид между подачами Сампраса и АгассиЭкс-первая ракетка мира, американец Энди Роддик, высоко оценил подачу швейцарца Роджера Федерера.

Андре Агасси всегда дурачился, когда подавал. Пит Сампрас бил очень мощно и отлично выбирал положение по месту. Подача Федерера - это гибрид между подачами Пита и Андре, - приводит слова Роддика Tennis World USA.

Роджер может подать как угодно и из любого положения. Сначала он может отправить мяч со скоростью 150 км/ч, а потом не попасть в корт по ширине. Он непредсказуем, и это жутко раздражало.

Роддик также рассказал, как швейцарец 12 лет обманывал его на приёме подачи.

«Иногда наши встречи вгоняли меня в депрессию. На его второй подаче я часто пытался забежать справа, но никогда не мог выбрать верный момент. Он пользовался этим и выполнял резаный удар. Наверное, я дергался чуть раньше, чем нужно. Он пользовался этим 12 лет.
Однако потом мне кто-то об этом рассказал, и я начал заколачивать приёмы второй подачи. Однажды в Майами я взял три или четыре подачи подряд. Я играл очень плохо, но смог победить. Тогда он сказал мне: "Теперь и ты знаешь". Я дурак, которому понадобилось 12 лет, чтобы понять это», - цитирует Роддика Tennis Channel.


По материалам: GoTennis.ru
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