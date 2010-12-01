Энди Роддик: Подача Федерера - это гибрид между подачами Сампраса и Агасси

Экс-первая ракетка мира, американец Энди Роддик, высоко оценил подачу швейцарца



Андре Агасси всегда дурачился, когда подавал. Пит Сампрас бил очень мощно и отлично выбирал положение по месту. Подача Федерера - это гибрид между подачами Пита и Андре, - приводит слова Роддика Tennis World USA.



Роджер может подать как угодно и из любого положения. Сначала он может отправить мяч со скоростью 150 км/ч, а потом не попасть в корт по ширине. Он непредсказуем, и это жутко раздражало.



Роддик также рассказал, как швейцарец 12 лет обманывал его на приёме подачи.



«Иногда наши встречи вгоняли меня в депрессию. На его второй подаче я часто пытался забежать справа, но никогда не мог выбрать верный момент. Он пользовался этим и выполнял резаный удар. Наверное, я дергался чуть раньше, чем нужно. Он пользовался этим 12 лет.

Однако потом мне кто-то об этом рассказал, и я начал заколачивать приёмы второй подачи. Однажды в Майами я взял три или четыре подачи подряд. Я играл очень плохо, но смог победить. Тогда он сказал мне: "Теперь и ты знаешь". Я дурак, которому понадобилось 12 лет, чтобы понять это», - цитирует Роддика Tennis Channel.





Экс-первая ракетка мира, американец Энди Роддик, высоко оценил подачу швейцарца Роджера Федерера Андре Агасси всегда дурачился, когда подавал. Пит Сампрас бил очень мощно и отлично выбирал положение по месту. Подача Федерера - это гибрид между подачами Пита и Андре, - приводит слова Роддика Tennis World USA.Роджер может подать как угодно и из любого положения. Сначала он может отправить мяч со скоростью 150 км/ч, а потом не попасть в корт по ширине. Он непредсказуем, и это жутко раздражало.Роддик также рассказал, как швейцарец 12 лет обманывал его на приёме подачи.«Иногда наши встречи вгоняли меня в депрессию. На его второй подаче я часто пытался забежать справа, но никогда не мог выбрать верный момент. Он пользовался этим и выполнял резаный удар. Наверное, я дергался чуть раньше, чем нужно. Он пользовался этим 12 лет.Однако потом мне кто-то об этом рассказал, и я начал заколачивать приёмы второй подачи. Однажды в Майами я взял три или четыре подачи подряд. Я играл очень плохо, но смог победить. Тогда он сказал мне: "Теперь и ты знаешь". Я дурак, которому понадобилось 12 лет, чтобы понять это», - цитирует Роддика Tennis Channel.