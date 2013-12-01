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Беккер: В теннис можно играть без зрителей. Спортсменам нужно на что-то жить
Беккер: В теннис можно играть без зрителей. Спортсменам нужно на что-то житьОлимпийский чемпион, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» и экс первая ракетка мира немец Борис Беккер прокомментировал приостановку теннисного сезона.

«30 лет ATP, WTA и ITF не могли договориться друг с другом и беспокоились только о собственных турнирах. Сейчас все в одной лодке и столкнулись с одинаковыми трудностями. Это возможность объединиться.

Теннис входит в то небольшое число видов спорта, где матчи можно проводить без зрителей. Это не идеально, но большинству теннисистов нужно на что-то жить. Если всё отменят на ближайшие несколько месяцев, половине теннисистов придётся искать другую работу», — приводит слова Беккера The Hindu.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции.
По материалам: Чемпионат.com
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