Беккер: В теннис можно играть без зрителей. Спортсменам нужно на что-то жить

Олимпийский чемпион, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» и экс первая ракетка мира немец Борис Беккер прокомментировал приостановку теннисного сезона.«30 лет ATP, WTA и ITF не могли договориться друг с другом и беспокоились только о собственных турнирах. Сейчас все в одной лодке и столкнулись с одинаковыми трудностями. Это возможность объединиться.Теннис входит в то небольшое число видов спорта, где матчи можно проводить без зрителей. Это не идеально, но большинству теннисистов нужно на что-то жить. Если всё отменят на ближайшие несколько месяцев, половине теннисистов придётся искать другую работу», — приводит слова Беккера The Hindu.Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции.