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Даяна Ястремская сняла мультфильм, посвящённый коронавирусу
Украинская теннисистка Даяна Ястремская выпустила мультфильм, посвящённый борьбе с коронавирусом.

Ястремская во время карантина занимается волонтерской деятельностью
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