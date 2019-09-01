Глава ITF из-за пандемии коронавируса сократил собственную зарплату на 30%

Международная теннисная федерация (ITF) объявила о принятии мер, направленных на сохранение рабочие мест и экосистемы организации в условиях пандемии коронавируса. Меры предполагают сокращение зарплат руководителей ITF. Например, зарплата главы федерации Дэвида Хэггерти до конца года будет сокращена на 30%. На аналогичные условия согласились и другие представители руководства.«Мы перенесли более 900 турниров ITF, включая Кубок Федерации. И до сих пор неизвестно, когда сезон можно будет возобновить. Нашим приоритетом является защита здоровья людей. В то же время вся ситуация привела к ряду сложных вызовов, включая потерю доходов.Чтобы защитить рабочие места и экосистему нашей организации и спорта, ITF предпринимает меры, которые вступают в силу с сегодняшнего дня. Мы будем экономить на проектах, введём схему защиты для сотрудников.Кроме того, примерно половину штата сотрудников мы отправляем в отпуск. Оставшиеся сотрудники продолжат работать, чтобы организация могла функционировать. Их зарплата сократится на 10%. Зарплаты руководства сократятся на 20%, а глава ITF добровольно согласился на 30-процентное сокращение», — говорится в сообщении ITF.