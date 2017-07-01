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Тим Хенман: Федерер был опустошён, когда узнал об отмене Уимблдона
Экс первая ракетка Великобритании Тим Хенман рассказал о беседе, которая у него состоялась со швейцарцем Роджером Федерером после того, как стало известно об отмене Уимблдона из-за пандемии коронавируса. Турнир был отменён впервые с 1945 года. По словам Хенмана, восьмикратный чемпион Уимблдона Федерер был крайне разочарован.

«Эта новость была одинаковой для всех. Для таких игроков как Федерер, которые уже заканчивают карьеру, отмена означала потерю возможности сыграть на Уимблдоне, — цитирует Хенмана Metro. - Я думаю, он пояснил мне, что опустошён, когда узнал об отмене Уимблдона, но понимает наше решение. Конечно, отмена повлияет на многих людей. Но нужно смотреть вперёд.

Я говорил с Энди Мареем, Федерером, Фелисьяно Лопесом. Также обменивался сообщениями с Томми Хаасом, говорил с Полом Аннаконом, Джимом Курье. Да, сейчас очень сложное время, никто не знает, что будет дальше.

Нам нужно сидеть дома, следовать советам и думать о здоровье. Тогда мы сможем преодолеть это. Каждый всё прекрасно понимает. Да, сейчас у нас приостановлены теннисные турниры, а вместе с ними и карьеры игроков. Но возможности в будущем будут».
По материалам: Чемпионат.com
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