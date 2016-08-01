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Леся Цуренко: После прошлогоднего Уимблдона хотела завершить карьеру
Украинская теннисистка Леся Цуренко в инстаграме ответила на вопросы болельщиков.

- Чем занимаешься в эти дни? Какое у тебя расписание?
- Сплю, ем, тренируюсь. Поела, потренировалась, поела, поспала, потренировалась, поела, посмотрела фильм и легла спать.

- Чем заняться, чтобы не сойти с ума? И чем, кроме тренировок, вы себя занимаете?
- Во-первых, сохранять спокойствие. Сходить с ума совсем не обязательно. Используйте это время для саморазвития: спорт, учите новый язык, читайте книги, смотрите фильмы, делайте растяжку… Карантин - это не навсегда и скоро всё будет хорошо!

- Сколько в день по времени тренируетесь на карантине?
- 1-2 часа, пока без выходных.

- У тебя уже сошёл теннисный загар?
- Нет.

- Как локоть? Как поддерживаешь форму?
- Локоть в порядке, спасибо. Тренируюсь как можно больше дома и бегаю, пока не запретили. Обязательно покажу несколько тренировок.

- Ты полностью восстановилась после травмы?
- Ага.

- Work out от профессиональных спортсменов в Instagram - показуха или способ поддержать форму?
- Учитывая ситуацию - это основной способ поддерживать форму. Но и основную суть соцсетей никто не отменял.

- Был такой период в карьере, когда хотелось бросить теннис?
- Да, после прошлогоднего Уимблдона. И ещё был период, когда я практически не играла, с 14 до 17 лет.

- Отмена какого турнира для тебя стала самой обидной?
- Всех, но отмена Индиан-Уэллса самая шокирующая.

- В этом сезоне теннису конец?
- Легко точно никому не будет.

- Назови турниры «Большого Шлема» от своего самого любимого до наименее любимого?
- АО, Уимблдон, US Open, RG.

- Как карантин? Не хватает тенниса?
- Карантин лично для меня - спокойно, просто воспринимаю ситуацию, как есть! Тенниса очень не хватает.

- Почему ты такая «сухая»?
- У меня быстрый метаболизм. Ещё я много тренируюсь и не переедаю, но позволяю себе есть всё, что пожелаю (в разумных пределах конечно же).

- Не болейте! И вопрос, часто сладкое кушаете?
- Спасибо! Хотелось бы реже, я сладкоежка в душе.

- Топ-3 любимых города, в которых побывала?
- Брисбен-Мельбурн, Рим, Майами.

- Любимый город в Италии и еда?
- Рим и мороженое.

- Какие сериалы сейчас смотришь?
- Не люблю сериалы и сейчас не смотрю. Когда-то смотрела только «Игру престолов» частично, Lost и «Настоящий детектив».

- Леся, какой ваш любимый фильм?
- «Матрица».

- Последний фильм и книжка, которые понравились?
- «Игра Молли», «Держи голову выше».

- Любите снукер? Следите за ним?
- Очень люблю! Раньше постоянно смотрела, сейчас - очень редко!
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