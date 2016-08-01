Леся Цуренко: После прошлогоднего Уимблдона хотела завершить карьеру

Украинская теннисистка Леся Цуренко в инстаграме ответила на вопросы болельщиков.



- Чем занимаешься в эти дни? Какое у тебя расписание?

- Сплю, ем, тренируюсь. Поела, потренировалась, поела, поспала, потренировалась, поела, посмотрела фильм и легла спать.



- Чем заняться, чтобы не сойти с ума? И чем, кроме тренировок, вы себя занимаете?

- Во-первых, сохранять спокойствие. Сходить с ума совсем не обязательно. Используйте это время для саморазвития: спорт, учите новый язык, читайте книги, смотрите фильмы, делайте растяжку… Карантин - это не навсегда и скоро всё будет хорошо!



- Сколько в день по времени тренируетесь на карантине?

- 1-2 часа, пока без выходных.



- У тебя уже сошёл теннисный загар?

- Нет.



- Как локоть? Как поддерживаешь форму?

- Локоть в порядке, спасибо. Тренируюсь как можно больше дома и бегаю, пока не запретили. Обязательно покажу несколько тренировок.



- Ты полностью восстановилась после травмы?

- Ага.



- Work out от профессиональных спортсменов в Instagram - показуха или способ поддержать форму?

- Учитывая ситуацию - это основной способ поддерживать форму. Но и основную суть соцсетей никто не отменял.



- Был такой период в карьере, когда хотелось бросить теннис?

- Да, после прошлогоднего Уимблдона. И ещё был период, когда я практически не играла, с 14 до 17 лет.



- Отмена какого турнира для тебя стала самой обидной?

- Всех, но отмена Индиан-Уэллса самая шокирующая.



- В этом сезоне теннису конец?

- Легко точно никому не будет.



- Назови турниры «Большого Шлема» от своего самого любимого до наименее любимого?

- АО, Уимблдон, US Open, RG.



- Как карантин? Не хватает тенниса?

- Карантин лично для меня - спокойно, просто воспринимаю ситуацию, как есть! Тенниса очень не хватает.



- Почему ты такая «сухая»?

- У меня быстрый метаболизм. Ещё я много тренируюсь и не переедаю, но позволяю себе есть всё, что пожелаю (в разумных пределах конечно же).



- Не болейте! И вопрос, часто сладкое кушаете?

- Спасибо! Хотелось бы реже, я сладкоежка в душе.



- Топ-3 любимых города, в которых побывала?

- Брисбен-Мельбурн, Рим, Майами.



- Любимый город в Италии и еда?

- Рим и мороженое.



- Какие сериалы сейчас смотришь?

- Не люблю сериалы и сейчас не смотрю. Когда-то смотрела только «Игру престолов» частично, Lost и «Настоящий детектив».



- Леся, какой ваш любимый фильм?

- «Матрица».



- Последний фильм и книжка, которые понравились?

- «Игра Молли», «Держи голову выше».



- Любите снукер? Следите за ним?

- Очень люблю! Раньше постоянно смотрела, сейчас - очень редко!