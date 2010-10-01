Братья Брайаны выполнили «челлендж» Энди Маррея, играя смартфонами (видео)



В паре они выполнили 100 ударов по мячу, не дав ему упасть на пол, но вместо ракеток они использовали смартфоны.

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Awesome! ?



?: @Bryanbrothers | @Bryanbros | #tennisathome pic.twitter.com/hzbGpkAUqw — ATP Tour (@atptour) April 11, 2020

Американские теннисисты Боб и Майк Брайаны выполнили «челлендж» британца Энди Маррея и его жены Ким.В паре они выполнили 100 ударов по мячу, не дав ему упасть на пол, но вместо ракеток они использовали смартфоны.