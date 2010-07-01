Директор турнира WTA в Монреале объяснил, почему соревнования не стали проводить без зрителей

Юджин Лапьер, директор турнира WTA в Монреале (Канада), который был перенесён с начала августа на 2021 год, объяснил, почему решил не проводить турнир при пустых трибунах.



«Провести турнир без зрителей? Такой вариант обсуждался, но мы от него отказались, – приводит слова Лапьера Ubitennis. - В первую очередь потому, что нам нужно думать о здоровье тех, кто причастен к турниру. Люди со всего мира приехали бы в Монреаль, где ситуация не на 100 процентов безопасна, и даже если турнир прошёл бы без зрителей, работали бы минимум тысяча человек. Помимо этого, с точки зрения экономики, без продажи билетов это нерационально. Женские турниры не получают достаточно доходов от телеправ, чтобы проводить турнир без зрителей».

