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Элина Свитолина: Устала от саморазвития
Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о трудностях в условиях карантина, который был введён из-за пандемии коронавируса.

«Настроение: устала от саморазвития», — написала Свитолина в своём «инстаграме».

Из-за пандемии коронавируса все теннисные турниры приостановлены или перенесены. Соревнования не возобновятся до июля.
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Mood: tired of self-improvement...

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Ранее Свитолина опубликовада видео, в котором за 10 секунд продемонстрировала пять своих любимых нарядов во время карантина.


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