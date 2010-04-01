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Надаль, Маррей и другие теннисисты примут участие в виртуальном мадридском турнире
Сразу несколько известных теннисистов сообщили о намерении принять участие в соревнованиях по виртуальному теннису, которые проведут организаторы турнира в Мадриде (Испания).

Участие примут испанец Рафаэль Надаль, британец Энди Маррей, француз Люка Пуи, американец Джон Иснер, немка Анжелика Кербер, испанка Карла Суарес-Наварро и голландка Кики Бертенс.

Ранее организаторы сообщили, что из-за отмены соревнований в связи с пандемией коронавируса решили провести турнир в игре Tennis World Tour. В симуляторе авторы игры воссоздадут стадион со всеми особенностями, чтобы игра ещё больше напоминала реальность.

Соревнования начнутся 27 апреля. Средства, вырученные организаторами, будут направлены на помощь теннисистам, пострадавшим от коронавируса и отмены турниров.
По материалам: Чемпионат.com
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