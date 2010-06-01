Федерер обошел Джоковича и Надаля в рейтинге самых влиятельных людей из мира тенниса

Французское издание L’Equipe составило список самых влиятельных людей из мира тенниса. На первое место авторы поставили 38-летнего швейцарца



Бывшая первая ракетка мира не выигрывает турниры «Большого шлема» с 2017 года. Несмотря на это, он остаётся самым влиятельным теннисистом в мире.



Второе место в списке заняла экс первая ракетка мира американка Серена Уильямс. Тройку самых влиятельных игроков в мире замкнул



Самые влиятельные люди в теннисе, версия L’Equipe:



1. Роджер Федерер (Швейцария)

2. Серена Уильямс (США)

3. Новак Джокович (Сербия)

4. Рафаэль Надаль (Испания)

5. Крейг Тайли (Директор Australian Open)

6. Билли Джин Кинг (США)

7. Агенты

8. Андреа Гаунденци (глава ATP)

9. Стив Саймон (глава WTA)

10. Стейси Алластер (глава USTA) Французское издание L’Equipe составило список самых влиятельных людей из мира тенниса. На первое место авторы поставили 38-летнего швейцарца Роджера Федерера Бывшая первая ракетка мира не выигрывает турниры «Большого шлема» с 2017 года. Несмотря на это, он остаётся самым влиятельным теннисистом в мире.Второе место в списке заняла экс первая ракетка мира американка Серена Уильямс. Тройку самых влиятельных игроков в мире замкнул Новак Джокович , первая ракетка мира. На четвертой строчке расположился испанец Рафаэль Надаль, занимающий в мировом рейтинге второе место.1. Роджер Федерер (Швейцария)2. Серена Уильямс (США)3. Новак Джокович (Сербия)4. Рафаэль Надаль (Испания)5. Крейг Тайли (Директор Australian Open)6. Билли Джин Кинг (США)7. Агенты8. Андреа Гаунденци (глава ATP)9. Стив Саймон (глава WTA)10. Стейси Алластер (глава USTA)